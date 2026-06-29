Москва29 июн Вести.Срок рассмотрения заявлений на испанскую визу для граждан России увеличен до 45 дней, сообщается на сайте BLS.

Задержки объясняются резким ростом числа обращений. В публикации говорится, что этот срок начинает отсчитываться с даты поступления документов непосредственно в консульство.

В визовом центре BLS подчеркнули, что речь идет именно о доставке в ведомство, а не о дате подачи бумаг в сам центр. Это означает, что фактическое время ожидания для туристов может быть еще больше.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах: ранее о значительном увеличении сроков объявила Италия, где ожидание уже превышает 60 дней из-за высокого сезонного спроса.

Кроме того, в BLS обратили внимание на активизацию мошенников. Центр напомнил, что запись на подачу документов ведется только через официальный сайт. Любые платные предложения об оформлении записи или ускорении выдачи визы являются незаконными. Гражданам настоятельно рекомендовали сохранять все чеки при оплате дополнительных услуг.

Ранее также сообщалось, что Финляндия и Швеция хотят ужесточить выдачу виз россиянам.