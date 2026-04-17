Испания и Франция — самые лояльные страны для получения шенгена россиянами Испания и Франция чаще других выдают шенгенские визы гражданам РФ

Москва17 апр Вести.Испания и Франция зарекомендовали себя как наиболее лояльные страны для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщает РИА Новости. Эти две страны, наряду с Италией и Грецией, входят в число государств, чаще всего выдающих визы гражданам России.

По данным агентства, Испания и Франция "редко отказывают" заявителям. В то же время, Греция предлагает более быстрые сроки рассмотрения документов — до двух недель, однако процесс записи на прием может быть сложнее, а вероятность отказа — выше, несмотря на необходимость предоставления выкупленных билетов и отеля.