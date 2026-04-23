Москва23 апрВести.Франция все еще лидирует среди стран Евросоюза по числу выданных россиянам шенгенских виз, однако их количество сократилось, а условия получения ужесточились. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Мешков.
По его словам, после пандемии коронавируса объем выдачи виз значительно сократился, а сами документы стали менее долгосрочными и более дорогими.
До пандемии выдавалось где-то порядка 450 тысяч виз, а сейчас это 150 тысячотметил Мешков
Он добавил, что раньше россиянам чаще оформляли многократные визы сроком на год или пять лет, однако теперь в основном выдаются однократные разрешения на одну поездку. При этом их стоимость выросла примерно в два раза.
Но в любом случае это правда – французы в этом плане действуют лучше своих союзников по Евросоюзу. Это фактподчеркнул дипломат
Он также предположил, почему французская сторона акцентирует внимание на выдаче виз россиянам. По его мнению, речь идет о попытке "саморекламы", поскольку в действительности количество оформленных виз значительно сократилось.
Мешков ранее также рассказал об отсутствии возможностей для диалога Москвы и Парижа.