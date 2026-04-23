Посол Мешков рассказал, как изменилась выдача французских виз россиянам Мешков: Франция лидирует в выдаче виз россиянам, но они стали короче и дороже

Москва23 апр Вести.Франция все еще лидирует среди стран Евросоюза по числу выданных россиянам шенгенских виз, однако их количество сократилось, а условия получения ужесточились. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако Алексей Мешков.

По его словам, после пандемии коронавируса объем выдачи виз значительно сократился, а сами документы стали менее долгосрочными и более дорогими.

До пандемии выдавалось где-то порядка 450 тысяч виз, а сейчас это 150 тысяч отметил Мешков

Он добавил, что раньше россиянам чаще оформляли многократные визы сроком на год или пять лет, однако теперь в основном выдаются однократные разрешения на одну поездку. При этом их стоимость выросла примерно в два раза.

Но в любом случае это правда – французы в этом плане действуют лучше своих союзников по Евросоюзу. Это факт подчеркнул дипломат

Он также предположил, почему французская сторона акцентирует внимание на выдаче виз россиянам. По его мнению, речь идет о попытке "саморекламы", поскольку в действительности количество оформленных виз значительно сократилось.

