Итальянские визовые центры в РФ отказались от приема документов через посредника Визовые центры Италии в РФ с 12 мая прекратили прием документов через посредника

Москва13 мая Вести.Визовые центры Италии в России с 12 мая отказались от приема документов через посредников после ареста экс-посла Италии в Узбекистане, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в мае итальянская Финансовая гвардия объявила об аресте Пьергабриэле Пападиа де Боттини по подозрению в причастности к незаконной схеме выдачи виз россиянам.

После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат пояснили в АТОР

Единственный вариант теперь — личная подача: заявитель обязан явиться в визовый центр с паспортом по подтвержденной онлайн-записи. Итальянская сторона разрешила аккредитованным компаниям подавать документы только при полной бронь тура, включая отель, авиабилеты и страховку. Туроператоры ждут разъяснений от посольства Италии в Москве.

Для рынка важно понимать: как подавать документы клиентов, которые бронируют туры в Италию, и на какие сроки рассмотрения виз теперь ориентироваться отметили в АТОР

Главный риск — рост сроков записи на подачу. Москвичам и жителям области удастся попасть в центр не ранее конца июня, а туристам из регионов — примерно до июля. К этому добавится рассмотрение документов до двух месяцев, так что весь процесс может занять до четырех месяцев. Таким образом, полный цикл – от записи до получения паспорта на руки – может затянуться до четырех месяцев, предупредили в ассоциации. Также в АТОР не исключили более тщательные проверки: брони отелей, финансовые гарантии и цель визита, чтобы избежать фиктивных заявок.