Москва24 апр Вести.Визовый центр Японии усилил контроль за документами российских туристов, из-за чего сроки оформления виз увеличились, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что упрощенный порядок получения виз долгое время был одним из главных факторов, способствующих популярности туров в Японию. Визовый центр страны, открывшийся в феврале этого года, начал применять собственную административную практику, которая по строгости заметно контрастирует с прежними более лояльными правилами посольства, рассказали в АТОР.

По словам туроператоров, визовый центр тщательно проверяет документы, требуя, чтобы в пакете каждого члена семьи были полные копии всех финансовых и личных документов остальных участников поездки, а также подтверждения родства.

В публикации говорится, что если в документах обнаруживаются ошибки, оперативно исправить их теперь нельзя: приходится заново записываться на подачу через электронную очередь, что значительно удлиняет процедуру. Срок оформления японской визы напрямую зависит от того, примут ли документы с первого раза.

При корректно подготовленном пакете, который не требует возврата или доработки и не попадает под дополнительную проверку в посольстве, стандартный срок рассмотрения обычно составляет 5–6 рабочих дней. Однако при необходимости возврата и повторного оформления документов общий срок может увеличиться до трех недель. При этом уровень отказов остается на прежнем уровне.

По информации туроператоров, чаще всего документы возвращают из-за ошибок в визовых анкетах, программе пребывания и фотографиях. Основные причины дополнительных запросов - стремление исключить фиктивное трудоустройство и номинальный статус заявителя.

С апреля визовый центр Японии начал массово запрашивать у индивидуальных предпринимателей выписки из ЕГРИП, а у генеральных директоров и сотрудников компаний - выписки из ЕГРЮЛ или справки 2-НДФЛ с печатью налогового органа. Это делается для подтверждения реального существования бизнеса и финансовой состоятельности заявителя, а не только на основании справки, подписанной самим заявителем, уточнили в АТОР.

Ранее также сообщалось об изменениях правил для выдачи французских виз россиянам.