На Кипре в ходе проведения саммита ЕС состоялся митинг против русофобии

На Кипре собрался митинг в поддержку России На Кипре в ходе проведения саммита ЕС состоялся митинг против русофобии

Москва24 апр Вести.Митинг против антироссийской риторики проходит на Кипре, сообщает агентство РИА Новости.

Уточняется, что акция проходит в местности, где должна состояться неформальная встреча лидеров стран ЕС.

По пути следования [к месту проведения саммита ЕС] находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Это многочисленные общественники, местные эксперты, представители партий сообщил собеседник агентства

По словам собеседника, на плакатах написано: "Остановите русофобию", "Остановите санкции против России", "Мы доверяем России".

Ранее секретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил, что русофобия на Западе станет главной причиной краха Европы, которая действует против интересов собственных стран.