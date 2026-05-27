"Остается гадать на ромашке": главы МИД ЕС обсудят кандидатов на переговоры с РФ Журналист оценил, насколько встреча ЕС на Кипре приблизит переговоры с Россией

Москва27 мая Вести.На Кипре стартует саммит глав МИД стран Евросоюза. Журналист ИС "Вести" Ася Емельянова рассказала об основных темах встречи и оценила, насколько действия ЕС приближают диалог с Россией.

Обсуждение переговорщиков для контактов с РФ – одна из тем начинающегося на Кипре саммита глав МИД ЕС. По словам Емельяновой, в европейской прессе обсуждается несколько имен. Среди них глава евродипломатии Кая Каллас, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги. Кроме того, всплывали имена финнского президента Александра Стубба и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Это неформальная встреча, то есть формат, где принимают решения, которые не будут носить юридически обязательного решения. Так министры сверяют позиции, обсуждают политическую линию… У них невыполнимая миссия – найти миротворца после того, как четыре года воевали. 27 стран нужного переговорщика так и не могут найти… С учетом того, как долго перебирают имена, то этот, то тот, то хочет, то не хочет, есть самый надежный вариант – погадать на ромашке прокомментировала Емельянова

Второй темой обсуждения европейских министров станет 21-й пакет антироссийских санкций. Корреспондент отметила, что, по мнению политиков, это станет ответом на удар ВС РФ ракетами "Орешник" по объектам критической инфраструктуры Украины.

По заявлениям [председателя Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, у европейских чиновников, логика прежняя – давить на энергетику, банки, оборонку, обходные схемы, так называемый теневой флот. Отдельно обсуждается удар по нефтяным доходам России. Фраза про "снижение уровня жизни" очень важна политически, потому что Брюссель уже не скрывает, что санкции должны создавать давление внутри страны, то есть раскачивать. Машина по созданию санкций в Европе никогда не останавливалась, просто "Орешник" ускорил этот процесс сказала журналист

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что предпочтения Москвы по переговорщику от ЕС были озвучены президентом Владимиром Путиным, который указал на бывшего канцлера Германии Шредера.