Москва26 маяВести.Президент Владимир Путин уже озвучил предпочтения Москвы по переговорщику от Европейского союза (ЕС), заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Путин предложил европейцам выбрать такого лидера, которому они доверяют, и который не закрыл сам себе дверь для разговора с Москвой, напомнил Полищук.

Что касается кандидатур европейцев, которые могли бы контактировать с Россией, то президент Владимир Путин уже обозначил наши предпочтения

приводит РИА Новости слова Полищука

Путин сообщил, что Москва всегда открыта к переговорам с Европой. Президент подчеркнул, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой от ЕС для переговоров с Россией.