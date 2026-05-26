Полищук: Путин уже озвучил предпочтения России по переговорщику от ЕС

МИД: российские предпочтения по переговорщику от ЕС озвучены Путиным Полищук: Путин уже озвучил предпочтения России по переговорщику от ЕС

Москва26 мая Вести.Президент Владимир Путин уже озвучил предпочтения Москвы по переговорщику от Европейского союза (ЕС), заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Путин предложил европейцам выбрать такого лидера, которому они доверяют, и который не закрыл сам себе дверь для разговора с Москвой, напомнил Полищук.

Что касается кандидатур европейцев, которые могли бы контактировать с Россией, то президент Владимир Путин уже обозначил наши предпочтения приводит РИА Новости слова Полищука

Путин сообщил, что Москва всегда открыта к переговорам с Европой. Президент подчеркнул, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой от ЕС для переговоров с Россией.