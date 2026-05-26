Москва26 маяВести.Президент Владимир Путин уже озвучил предпочтения Москвы по переговорщику от Европейского союза (ЕС), заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в интервью РИА Новости.
Путин предложил европейцам выбрать такого лидера, которому они доверяют, и который не закрыл сам себе дверь для разговора с Москвой, напомнил Полищук.
Что касается кандидатур европейцев, которые могли бы контактировать с Россией, то президент Владимир Путин уже обозначил наши предпочтенияприводит РИА Новости слова Полищука
Путин сообщил, что Москва всегда открыта к переговорам с Европой. Президент подчеркнул, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой от ЕС для переговоров с Россией.