Politico: ЕК может скорректировать 21-й пакет санкций с учетом позиции Греции

ЕК может изменить положения 21-го пакета санкций из-за Греции Politico: ЕК может скорректировать 21-й пакет санкций с учетом позиции Греции

Москва20 июл Вести.Еврокомиссия может изменить ряд положений 21-го пакета антироссийских санкций с учетом позиции Греции, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Греция выступила против запрета на транспортировку российского сжиженного газа, поскольку этот запрет чреват "разрушительными последствиями" для ее судоходной отрасли.

Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но проблема с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми экономическими интересами приводит издания слова одного из дипломатов

Позиция Афин может сорвать ключевую часть 21-го пакета санкций, однако "в качестве крайней меры ЕС может предложить Греции отступление от соглашения", отмечается в статье.

В настоящее время идет работа над анализом экономического воздействия запрета. Результаты, как ожидается, будут представлены на встрече послов в ЕС в среду. Эта встреча "может решить судьбу пакета санкций", говорят дипломаты.

Греция "была услышана" столицами ЕС, однако другие страны уже ощутили на себе последствия антироссийских санкций, и отступление от готовящегося пакета в угоду Афинам "пошлет неверный сигнал", считают источники издания.

Ранее Financial Times писала, что 21-й пакет антироссийских санкций обострил разногласия внутри ЕС. Некоторые страны не готовы одобрить меры, способные навредить их крупнейшим национальным компаниям.