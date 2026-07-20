Москва20 июлВести.Еврокомиссия может изменить ряд положений 21-го пакета антироссийских санкций с учетом позиции Греции, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
Греция выступила против запрета на транспортировку российского сжиженного газа, поскольку этот запрет чреват "разрушительными последствиями" для ее судоходной отрасли.
Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но проблема с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми экономическими интересамиприводит издания слова одного из дипломатов
Позиция Афин может сорвать ключевую часть 21-го пакета санкций, однако "в качестве крайней меры ЕС может предложить Греции отступление от соглашения", отмечается в статье.
В настоящее время идет работа над анализом экономического воздействия запрета. Результаты, как ожидается, будут представлены на встрече послов в ЕС в среду. Эта встреча "может решить судьбу пакета санкций", говорят дипломаты.
Греция "была услышана" столицами ЕС, однако другие страны уже ощутили на себе последствия антироссийских санкций, и отступление от готовящегося пакета в угоду Афинам "пошлет неверный сигнал", считают источники издания.
Ранее Financial Times писала, что 21-й пакет антироссийских санкций обострил разногласия внутри ЕС. Некоторые страны не готовы одобрить меры, способные навредить их крупнейшим национальным компаниям.