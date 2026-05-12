Москва12 маяВести.В центре Москвы активисты устроили митинг против приема по случаю Дня Европы, который организовало представительство Евросоюза (ЕС) в России. Демонстрация состоялась возле гостиницы "Метрополь", где проходило мероприятие.
По данным ТАСС, участие в протесте принимали около 30 человек. Активисты принесли с собой плакаты и транспаранты.
"ЕС – колыбель нацизма!"; "Нет четвертому рейху!"; "Русская кровь на ваших руках"; "Старая Европа – тюрьма народов"; "Политики ЕС – наследники СС"гласили надписи
Демонстранты также принесли плакаты с карикатурами на политику Евросоюза. На одном из полотен изображен нагруженный деньгами корабль с пробоинами под флагом ЕС, у штурвала которого стояли глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас. При этом судно тянут несколько человек, олицетворяющие страны Европы.
Отмечается, что гости приема, среди которых дипломаты Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля и других стран, приезжали к "Метрополю" под крики митингующих "Позор!".