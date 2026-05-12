Эксперт о боязни европейцев говорить со СМИ в РФ: ЕС – тоталитарная демократия Эксперт Шаповалов объяснил, почему европейцы боятся говорить с российскими СМИ

Москва12 мая Вести.Представители Евросоюза опасаются разговаривать с российской прессой из-за того, что боятся ответственности, которую им придется понести, объяснил в интервью ИС "Вести" член РАПК, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Владимир Шаповалов.

В Москве прошел прием, который представительство Евросоюза (ЕС) в России организовало по случаю "Дня Европы". Бегая от журналистов, организаторы со стороны Брюсселя не отвечали ни один вопрос, в том числе о том, почему на мероприятие не пригласили российские СМИ. Однако позже одна представительница призналась не под запись: они боятся общаться с российской прессой, за это их могут уволить.

Они просят не показывать [их комментарии], потому что они боятся ответственности Евросоюза и тем самым демонстрируют непреложную истину, которая 20 с лишним лет назад была сказана нашим философом Александром Зиновьевым, который жил в Европе, очень хорошо Европу знал. Он назвал европейские страны тоталитарной демократией. Вот этого они боятся прокомментировал Шаповалов

Рядом с гостиницей "Метрополь", где собирались европейцы, прошел митинг против приема. Активисты встречали дипломатов лозунгами "Позор" и "Старая Европа – тюрьма для народов". Митингующие также принесли карикатуры, высмеивающие нынешнюю политику ЕС.