Москва21 июлВести.С июля Великобритания полностью перешла на электронные визы, в паспорта они вклеиваться не будут. Об этом говорится в ноте посольства Соединенного Королевства в адрес МИД России, пишет ТАСС.
Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев визговорится в документе
Диппредставительство уточнило, что выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям прекращена, а уже выданные визы будут приниматься для совершения поездок до окончания их срока действия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не питает надежды на улучшение отношений с Лондоном в связи с приходом к власти нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема.