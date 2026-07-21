Британия с июля полностью перешла на электронные визы для граждан РФ

Великобритания с июля перешла на электронные визы для россиян Британия с июля полностью перешла на электронные визы для граждан РФ

Москва21 июл Вести.С июля Великобритания полностью перешла на электронные визы, в паспорта они вклеиваться не будут. Об этом говорится в ноте посольства Соединенного Королевства в адрес МИД России, пишет ТАСС.

Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса для владельцев виз говорится в документе

Диппредставительство уточнило, что выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям прекращена, а уже выданные визы будут приниматься для совершения поездок до окончания их срока действия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не питает надежды на улучшение отношений с Лондоном в связи с приходом к власти нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема.