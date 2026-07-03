ТАСС: посол Келин в скором времени завершит дипмиссию в Лондоне

Посол Келин сообщил о скором завершении дипмиссии в Лондоне ТАСС: посол Келин в скором времени завершит дипмиссию в Лондоне

Москва3 июл Вести.Российский посол в Великобритании Андрей Келин сообщил ТАСС, что в ближайшее время завершит свою дипломатическую миссию в стране.

Дипломат за время своей работы в Лондоне застал четырех британских премьер-министров: Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. Он не исключил, что успеет застать и пятого премьера на фоне решения Стармера покинуть свой пост.

Действительно, я скоро завершаю свою командировку… Возможно, успею поработать еще несколько дней при пятом премьер-министре рассказал Келин

Андрей Келин с 2011 по 2015 год занимал должность постпреда РФ при ОБСЕ в Вене. С 2015 года он был директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. В начале ноября 2019 года Келин был назначен послом РФ в Лондоне.