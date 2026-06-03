Посол Келин вызван в МИД Великобритании в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

Посол РФ Келин вызван в МИД Великобритании Посол Келин вызван в МИД Великобритании в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

Москва3 июн Вести.Посол России в Лондоне Андрей Келин в среду вызван в МИД Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе британского ведомства.

Уточняется, что Келин был вызван для дачи разъяснений в связи с падением беспилотника на крышу жилого дома в расположенном на востоке Румынии городе Галац. Бухарест обвинил в инциденте Россию, не представив доказательств.

Представители МИД Британии также выразили решительную поддержку Киеву.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассматривает инцидент с беспилотником в Румынии как событие, связанное с обращением главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.