Посол РФ отверг обвинения Британии в причастности РФ к падению БПЛА в Румынии Посол Келин: обвиняя РФ, Лондон отвлекает население от преступлений Киева

Москва3 июн Вести.Посол России в Великобритании Андрей Келин разъяснил российскую позицию относительно инцидента с падением в Румынии беспилотника. Его слова приводит пресс-служба дипмиссии.

По его словам, беспочвенные обвинения о принадлежности дрона России призваны запутать мировую общественность.

Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения. Отметил, что цель нового русофобского витка – отвлечь внимание мировой общественности от преступлений киевского режима сообщила пресс-служба

Келин добавил, что Лондон фактически поддерживает террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиево, так как продолжает поставлять Киеву оружие.

В среду Келин был вызван в МИД Великобритании для дачи разъяснений в связи с падением беспилотника на крышу жилого дома в расположенном на востоке Румынии городе Галац.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассматривает инцидент с беспилотником в Румынии как событие, связанное с обращением главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.