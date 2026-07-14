Москва14 июлВести.Кабинет министров Таиланда на заседании во вторник утвердил условия скорого перехода с 60-дневного безвизового режима въезда для российских граждан на 30-дневный. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря администрации премьер-министра Таиланда Плойтхале Лаксамисенгчан.
При этом ряд стран полностью лишились льготы, а некоторым въезд разрешен только на 15 дней.
30-дневным безвизом, помимо россиян, также могут пользоваться граждане Хорватии, Болгарии, Кипра, Мальты и Мальдив.
Пятнадцатидневный безвиз предоставлен гражданам Маврикия, Сейшельских островов и Индии, а оформление виз по прибытии – Азербайджану, Белоруссии и Сербии.
Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что, несмотря на геополитические сложности, российские и таиландские компании продолжают развивать системы взаимных безналичных платежей для туристов.