Кабмин Таиланда утвердил условия перехода с 60-дневного на 30-дневный безвиз

Таиланд готов к переходу на новый безвизовый режим для россиян Кабмин Таиланда утвердил условия перехода с 60-дневного на 30-дневный безвиз

Москва14 июл Вести.Кабинет министров Таиланда на заседании во вторник утвердил условия скорого перехода с 60-дневного безвизового режима въезда для российских граждан на 30-дневный. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря администрации премьер-министра Таиланда Плойтхале Лаксамисенгчан.

При этом ряд стран полностью лишились льготы, а некоторым въезд разрешен только на 15 дней.

30-дневным безвизом, помимо россиян, также могут пользоваться граждане Хорватии, Болгарии, Кипра, Мальты и Мальдив.

Пятнадцатидневный безвиз предоставлен гражданам Маврикия, Сейшельских островов и Индии, а оформление виз по прибытии – Азербайджану, Белоруссии и Сербии.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что, несмотря на геополитические сложности, российские и таиландские компании продолжают развивать системы взаимных безналичных платежей для туристов.