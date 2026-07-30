Посла России вызвали в МИД Черногории после критики визового режима МИД Черногории вызвал посла РФ из-за реакции на визы для россиян

Москва30 июл Вести.Посла России в Подгорице Александра Лукашика вызвали в МИД Черногории после заявления российской дипмиссии о решении республики ввести визовый режим для граждан РФ. Об этом сообщили в черногорском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что введение виз связано с обязательствами страны в рамках евроинтеграции и необходимостью привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза.

Это суверенное решение правительства Черногории, принятое в соответствии с национальными интересами, стратегическим обязательством членства в ЕС и обязательствами, принятыми в процессе европейской интеграции, а не мера, направленная против граждан Российской Федерации заявили в МИД

Ранее власти Черногории сообщили, что с 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии потребуется виза для въезда в страну. В посольстве России в Подгорице назвали это решение свидетельством зависимости внешнеполитического курса Черногории от зарубежных сил.