DAN: Черногория может ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября

СМИ пишут о планах Черногории ввести визы для россиян с 1 октября DAN: Черногория может ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября

Москва16 июл Вести.Власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Об этом сообщает местная газета DAN со ссылкой на источник.

По данным издания, такие меры связаны с намерением страны вступить в Европейский союз в 2028 году. Это потребует приведения черногорской визовой политики в соответствие с правилами ЕС.

Правительство Черногории может вскоре принять решение о введении визового режима для граждан России и Белоруссии, которое, скорее всего, вступит в силу 1 октября говорится в публикации

Как утверждает источник газеты, позднее аналогичные меры могут коснуться граждан Турции, Китая, ОАЭ, Катара и Бахрейна. Второй этап реформ, предположительно, продолжится до конца 2026 года. В настоящее время россияне могут находиться на территории Черногории без визы до 30 дней.

В апреле Черногория и ЕС достигли соглашения о создании рабочей группы, которая подготовит договор о включении страны в состав Евросоюза. Председатель ЕС Антониу Кошта подчеркнул, что объединение впервые с 2014 года инициирует процесс своего расширения.