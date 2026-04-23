Кошта: Черногория и ЕС создали рабочую группу для включения страны в блок

Черногория и ЕС одобрили создание рабочей группы для вступления в блок Кошта: Черногория и ЕС создали рабочую группу для включения страны в блок

Москва23 апр Вести.Европейский союз и Черногория достигли соглашения о формировании специальной рабочей группы, которая займется подготовкой договора о вступлении балканской страны в состав блока.

Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети X.

Глава Евросовета поздравил республику с этим событием, подчеркнув, что принятое решение представляет собой значительный шаг на пути к полноправному членству и является ключевым этапом в разработке нового договора о присоединении.

Он также отметил, что это первый раз с 2014 года, когда Европейский союз инициирует процесс дальнейшего расширения.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в 2028 году Черногория может стать 28-м государством-членом Европейского союза.