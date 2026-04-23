Политолог Кортунов: в состав ЕС в 2027 году могут войти Черногория или Албания

Москва23 апр Вести.Черногория или Албания могут присоединиться к Евросоюзу в следующем году, рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

По его мнению, в заявлении главы МИД Греции Йоргоса Герапетритиса речь идет не об Украине, а об одной из балканских стран. Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что в регионе есть ряд государств, которые по своим параметрам близки к ЕС.

Кроме того, для Афин приоритет все-таки больше связан с Западными Балканами, чем с Восточной Европой. Поэтому здесь можно, наверное, говорить о Черногории или Албании, или даже о Северной Македонии. Все они стоят в очереди на вступление в Евросоюз, да и в общем-то Сербия тоже стремится в этом же направлении объяснил Кортунов

Он также отметил, что европейские политики избегают высказываний о перспективах вступления Украины в ЕС, поскольку Киев находится в состоянии конфликта. По словам политолога, на фоне неопределенности вокруг сроков завершения вооруженных действий и их последствий любые прогнозы о возможном членстве выглядят преждевременными и необоснованными.