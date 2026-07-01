Визовые центры Черногории открылись в восьми городах России АТОР: в восьми городах России открылись визовые центры Черногории

Москва2 июл Вести.Пункты оформления виз в Черногорию заработали в восьми городах России, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Уточняется, что российские туристы по-прежнему могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.

Пункты оформления заработали в Москве (Сириус, Летниковская), а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске сообщила пресс-служба АТОР со ссылкой на VFS Global

Заявления принимают на все основные категории виз. Консульский сбор за оформление как краткосрочной, так и долгосрочной визы един для всех категорий и составляет 35 евро.

Ожидается, что услугами данных центров в основном будут пользоваться граждане третьих стран, которым для посещения Черногории требуется виза: Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также визы могут оформить граждане стран с безвизовым въездом, срок пребывания которых превышает установленные ограничения.