Москва2 июлВести.Пункты оформления виз в Черногорию заработали в восьми городах России, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.
Уточняется, что российские туристы по-прежнему могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.
Пункты оформления заработали в Москве (Сириус, Летниковская), а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельскесообщила пресс-служба АТОР со ссылкой на VFS Global
Заявления принимают на все основные категории виз. Консульский сбор за оформление как краткосрочной, так и долгосрочной визы един для всех категорий и составляет 35 евро.
Ожидается, что услугами данных центров в основном будут пользоваться граждане третьих стран, которым для посещения Черногории требуется виза: Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также визы могут оформить граждане стран с безвизовым въездом, срок пребывания которых превышает установленные ограничения.