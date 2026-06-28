В АТОР назвали число стран, которые россияне могут посетить без визы АТОР: россияне без визы могут посетить 76 стран

Москва28 июн Вести.В рамках безвизового режима россиянам для посещения доступны 76 стран. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству РИА Новости.

Уточняется, что для 18 стран, включая Андорру, Антигуа и Барбуду, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Маршалловы острова, Микронезию, Науру, Никарагуа, Ниуэ, Острова Кука, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсию, Вануату и Ямайку, безвизовый режим имеет во многом формальный характер.

Реально безвизовыми можно считать только 76 стран, а всего в списке стран с упрощенным визовым режимом (вместе с государствами, где есть виза по прилету) окажется 93 страны указали в ассоциации

Среди европейских стран россияне могут посетить без визы Сербию, Черногорию, Молдавию, Боснию и Герцеговину. Также доступны направления ближнего зарубежья, такие как Грузия, Абхазия и Южная Осетия.

Более трети таких стран (34,5%) – в Азии, 21% в Африке, порядка 18% в Америке, менее 13% – в Океании, и столько же в Европе сообщили в АТОР

В рамках безвизового режима в Азии доступны для посещения Китай, Вьетнам и Индонезия. Также можно отправиться в страны Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты. В Африке доступны для посещения Намибия, Сейшелы и Южно-Африканская Республика. В Южной Америке россияне могут посетить Бразилию, Аргентину, Колумбию и Венесуэлу. В список также входят некоторые страны Океании.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа в летний сезон не должна стать пространством для отдыха российских туристов.

До этого фракция в Европейском парламенте (ЕП) германского консервативного блока ХДС/ХСС, лидером которого является немецкий канцлер Фридрих Мерц, предложила ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз гражданам РФ в страны Евросоюза.