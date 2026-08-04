Мишустин: по электронной визе в РФ могут въехать граждане 64 стран

Мишустин: гости из 64 стран могут въехать в Россию по электронной визе Мишустин: по электронной визе в РФ могут въехать граждане 64 стран

Москва4 авг Вести.Граждане 64 стран имеют возможность въехать в Россию по электронной визе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма.

Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно проще рассказал премьер

Он добавил, что период пребывания в России по электронной визе увеличен практически в два раза - до 30 дней вместо 16.

Ранее сообщалось, что в России прорабатывают возможность многократного использования электронной визы.

В середине июля Россия продлила до 31 декабря 2027 года безвизовый порядок въезда в Россию для граждан КНР.