Москва4 авгВести.Граждане 64 стран имеют возможность въехать в Россию по электронной визе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма.
Сегодня гости из 64 государств могут въехать в нашу страну по электронной визе, оформление которой значительно прощерассказал премьер
Он добавил, что период пребывания в России по электронной визе увеличен практически в два раза - до 30 дней вместо 16.
Ранее сообщалось, что в России прорабатывают возможность многократного использования электронной визы.
В середине июля Россия продлила до 31 декабря 2027 года безвизовый порядок въезда в Россию для граждан КНР.