Мишустин: почти в 200 отелей России можно заселиться через мессенджер MAX

Почти 200 отелей в 40 регионах РФ подключили заселение через MAX Мишустин: почти в 200 отелей России можно заселиться через мессенджер MAX

Москва4 авг Вести.Заселиться в российские гостиницы теперь можно не только по паспорту, но и по ряду других документов, а почти в 200 отелей - при помощи национального мессенджера "Макс". Об этом на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что кабинет министров планомерно работает над снятием административных препятствий в туристической отрасли. По его словам, в нынешнем году был запущен ряд мер, призванных облегчить процедуру заселения в гостиницы. Премьер напомнил, что прежде россияне могли оформить размещение исключительно по паспорту, тогда как сейчас для этого подойдут также военный билет, водительские права или загранпаспорт.

Как отметил глава кабмина, с марта у россиян появилась возможность оформлять заселение вообще без документов - через мессенджер MAX.

Такая возможность уже есть почти в двух сотнях отелей, которые расположены в четырех десятках регионов сообщил Мишустин

Возможности идентификации в мессенджере MAX обеспечивает встроенный сервис "Цифровой ID", который с согласия пользователя синхронизируется с порталом Госуслуги (ЕСИА). Помимо заселения в отели, этот инструмент применяется и в других сценариях. Так, с его помощью можно подтверждать совершеннолетие при очных покупках товаров с возрастными ограничениями.

Также можно подтверждать различные льготные и социальные статусы - студента, пенсионера, многодетной семьи или участника СВО - без необходимости носить с собой справки. Кроме того, в профиле приложения доступны цифровые изображения и реквизиты документов - паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС.