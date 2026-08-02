Большие отели должны будут заселять россиян по ID в мессенджере МАХ с 1 сентября

Крупные отели с сентября обязаны будут заселять россиян по ID в МАХ Большие отели должны будут заселять россиян по ID в мессенджере МАХ с 1 сентября

Москва2 авг Вести.Отели с номерным фондом более 50 с 1 сентября обязаны будут заселять граждан в том числе с помощью ID в мессенджере МАХ, сообщило РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г​​​.В. Плеханова Романа Гареева.

Новые правила, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года для крупных отелей с количеством номеров более 50, формализуют процедуру заселения без бумажного паспорта с использованием национального мессенджера МАХ отметил он

Эксперт уточнил, что подтверждение личности через "Цифровой ID" является альтернативным способом подтверждения личности: поправки фиксируют право граждан РФ не прибегать к физическим документам для подтверждения личности. Правила также распространяются на мобильное приложение портала "Госуслуг", что делает эти инструменты равнозначными в правовом поле.