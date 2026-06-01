В России с 1 июня вступили в силу стандарты размещения иностранцев в отелях Новые стандарты размещения иностранцев в отелях вступили в силу в России

Москва1 июн Вести.В первый день лета начал действовать предварительный национальный стандарт, который содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему зарубежных гостей. Документ будет применяться до 1 июня 2028 года, сообщает РИА Новости.

Стандарт предписывает отелям создавать иностранные версии сайтов (включая английскую), обеспечивать бесплатный Wi-Fi и возможность оплаты картами зарубежных платёжных систем. Все информационные материалы — от навигации до меню и бейджей сотрудников — должны дублироваться на английском языке. Также рекомендуется иметь в штате минимум двух англоговорящих сотрудников.

Особое внимание уделено гостям из Китая. Для них все вывески, инструкции и договоры должны быть переведены на китайский язык, в меню следует включить блюда азиатской кухни. При этом китайских туристов не рекомендуют заселять в номера и на этажи с цифрой "четыре" (в китайской культуре она ассоциируется с несчастьем). В номерах необходимо иметь чайник, разные сорта чая, лапшу быстрого приготовления, палочки для еды, переходники для розеток и китайские телеканалы. Помимо этого, должна быть возможность оплаты картами UnionPay и выхода в Wi-Fi.

Параллельно вступил в силу ГОСТ Р 72261-2025, устанавливающий общие требования к средствам размещения. Среди них — наличие вывесок с названием и режимом работы, навигация внутри здания, благоустройство и регулярная уборка прилегающей территории (включая полив растений и уборку снега). Также необходимо обеспечить подъезд для машин экстренных служб и мусоровозов. Персонал должен иметь профильное образование и опыт работы.

Оба стандарта носят добровольный характер.