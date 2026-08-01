Минтранс: в России изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси Новые правила пассажирских перевозок вступят в РФ с 1 сентября

Москва1 авг Вести.В России изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси. Такие изменения утверждены приказом Министерством транспорта РФ. Документ изучил ТАСС.

Правила разрешают использование способа NFC для оплаты и посадки на транспорт при наличии технической возможности у перевозчика, оформление билета и посадку через государственную единую биометрическую систему говорится в приказе Минтранса

Также пассажиры смогут подтвердить льготный статус на проезд в общественном транспорте через мессенджер МАХ.

Кроме того, перевозчики будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если на маршруте применяются различные тарифы. Информация о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры и багажных полок должны быть доступна до покупки билета - в мобильном приложении, на сайте, в местах продажи или электронных сервисах оплаты услуг.

Между тем в сфере такси появятся новые требования. Так, в салоне автомобиля, помимо данных водителя, обязательно должен быть размещен контактный номер телефона, по которому клиент сможет оставить обращение.

В ведомстве уточнили, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.