Москва1 авгВести.В России изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси. Такие изменения утверждены приказом Министерством транспорта РФ. Документ изучил ТАСС.
Правила разрешают использование способа NFC для оплаты и посадки на транспорт при наличии технической возможности у перевозчика, оформление билета и посадку через государственную единую биометрическую системуговорится в приказе Минтранса
Также пассажиры смогут подтвердить льготный статус на проезд в общественном транспорте через мессенджер МАХ.
Кроме того, перевозчики будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если на маршруте применяются различные тарифы. Информация о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры и багажных полок должны быть доступна до покупки билета - в мобильном приложении, на сайте, в местах продажи или электронных сервисах оплаты услуг.
Между тем в сфере такси появятся новые требования. Так, в салоне автомобиля, помимо данных водителя, обязательно должен быть размещен контактный номер телефона, по которому клиент сможет оставить обращение.
В ведомстве уточнили, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.