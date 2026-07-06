Никитин рассказал о новых правилах перевозки детей в самолетах Глава Минтранса Никитин рассказал о новых правилах перевозки детей в самолетах

Москва6 июл Вести.С 1 сентября в силу вступит закон об изменениях правил авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров, а также будут введены новые стандарты сервиса. Об этом рассказал министр транспорта России Андрей Никитин в интервью KP.RU.

По его словам, у россиян растут требования, поэтому необходимо актуализировать правила сопровождения маломобильных пассажиров.

Они были неактуальными. Их надо менять. У людей требования растут. Страна у нас большая, великая. И почему мы должны останавливаться на требованиях 70-х или 80-х годов? сказал он

Никитин также отметил, что в обществе есть запрос и на изменение правил перевозки детей в самолетах. С 1 сентября в действие вступит стандарт, запрещающий сажать несовершеннолетнего отдельно от родителей. Одновременно с этим повышаются требования к качеству детских уголков, семейных комнат, а также комнат матери и ребенка. Глава ведомства подчеркнул, что все новые аэропорты и вокзалы проектируются уже по новым стандартам.

Ранее Никитин заявил, что в России необходимо решить проблему завышенных тарифов на поездки с детьми в такси.