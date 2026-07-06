Москва6 июлВести.В России необходимо решить проблему завышенных тарифов на поездки с детьми в такси. На это в беседе с KP.RU указал министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что водители такси часто отказываются брать пассажиров с детьми. Более того, Никитин поделился, что сам недавно оказался в такой ситуации. Глава Минтранса решил отправиться с ребенком на такси на детский праздник, но прождал машину полчаса, поскольку водители постоянно отказывались от его заказа.
На обратном пути ситуация повторилась - Никитин с ребенком прождали такси на улице 25 минут из-за водителя, который внезапно "передумал".
Я надеюсь на то, что коллеги из агрегаторов сами найдут решение, потому что всегда проще, когда эти решения бизнес находит самостоятельно. Если нет, мы это будем регулироватьсказал глава Минтранса
В мае стало известно, что российское правительство прорабатывает механизм, который позволит отключать водителей такси от мобильных сервисов заказа при регулярных нарушениях режима труда и отдыха.