В Минтрансе призвали агрегаторов такси разобраться с семейным тарифом Никитин заявил о необходимости разобраться с семейным тарифом на такси

Москва6 июл Вести.В России необходимо решить проблему завышенных тарифов на поездки с детьми в такси. На это в беседе с KP.RU указал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он отметил, что водители такси часто отказываются брать пассажиров с детьми. Более того, Никитин поделился, что сам недавно оказался в такой ситуации. Глава Минтранса решил отправиться с ребенком на такси на детский праздник, но прождал машину полчаса, поскольку водители постоянно отказывались от его заказа.

На обратном пути ситуация повторилась - Никитин с ребенком прождали такси на улице 25 минут из-за водителя, который внезапно "передумал".

Я надеюсь на то, что коллеги из агрегаторов сами найдут решение, потому что всегда проще, когда эти решения бизнес находит самостоятельно. Если нет, мы это будем регулировать сказал глава Минтранса

В мае стало известно, что российское правительство прорабатывает механизм, который позволит отключать водителей такси от мобильных сервисов заказа при регулярных нарушениях режима труда и отдыха.