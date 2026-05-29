Москва29 мая Вести.Правительство РФ прорабатывает механизм, который позволит отключать водителей такси от мобильных сервисов заказа при регулярных нарушениях режима труда и отдыха. Это следует из плана кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе говорится о "проработке возможности отключения водителей от электронного сервиса заказа такси в случае нарушения режима труда и отдыха водителя либо других грубых или систематических нарушений законодательства РФ о безопасности дорожного движения".

Минтранс, региональные власти, МВД и службы заказа легкового такси должны доложить о результатах этой работы правительству до 2029 года.

Напомним, норма рабочего времени для водителя — не более 40 часов в неделю. При пятидневной неделе ежедневная работа не должна превышать 8 часов. Если соблюдать стабильную продолжительность сложно, допустимо изменить график, сохранив 40-часовую неделю. В этом случае рабочий день может длиться до 10 часов (плюс возможность увеличения не более чем на 2 часа для завершения заказа).