Москва19 апрВести.Цены на услуги такси в России могут вырасти еще на 30% до конца текущего года. Об этом заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Основными факторами подорожания эксперты называют острый дефицит кадров и вступление в силу новых законодательных требований к перевозчикам.
По данным РСПП, отрасль может лишиться до 200 тысяч водителей (около 20% рынка) из-за закона о локализации автомобилей. Для привлечения персонала компании вынуждены повышать тарифы.
Ситуацию частично смягчает расширение списка разрешенных моделей авто от Минпромторга (в него вошли Lada, Haval и Tenet), однако общая экономическая ситуация и стоимость обслуживания машин продолжают толкать цены вверх.
Ранее Росстат уже фиксировал резкий скачок цен: в Москве за прошлый год стоимость поездки увеличилась на 26%.