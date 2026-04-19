Дефицит 200 тысяч водителей может взвинтить цены на такси к концу года

Москва19 апр Вести.Цены на услуги такси в России могут вырасти еще на 30% до конца текущего года. Об этом заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Основными факторами подорожания эксперты называют острый дефицит кадров и вступление в силу новых законодательных требований к перевозчикам.

По данным РСПП, отрасль может лишиться до 200 тысяч водителей (около 20% рынка) из-за закона о локализации автомобилей. Для привлечения персонала компании вынуждены повышать тарифы.

Ситуацию частично смягчает расширение списка разрешенных моделей авто от Минпромторга (в него вошли Lada, Haval и Tenet), однако общая экономическая ситуация и стоимость обслуживания машин продолжают толкать цены вверх.

Ранее Росстат уже фиксировал резкий скачок цен: в Москве за прошлый год стоимость поездки увеличилась на 26%.