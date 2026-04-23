Цены на техобслуживание автомобилей вырастут в России на 10% в 2026 году

Москва23 апр Вести.В прошлом году техническое обслуживание автомобилей подорожало в России на 10%, в 2026-м российских водителей ожидает аналогичный рост цен. Такое мнение журналу Motor высказал коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.

По его словам, рост цен связан с инфляцией, подорожанием запасных частей и увеличением стоимости услуг для обеспечения работы сервиса.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе обсуждалась возможность роста тарифов на техническое обслуживание автомобилей в 2026 году из-за инфляции.