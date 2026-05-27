Цены на услуги стоматолога в 2026 году могут взлететь Врач сделал тревожный прогноз на стоимость стоматологических услуг в РФ

Москва27 мая Вести.В России могут обновить свой максимум цены на стоматологические услуги, сообщил ИС "Вести" совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.

По его словам, предстоящее подорожание обусловлено ростом медицинской инфляции. Аналитики отметили, что по оценкам уже в январе наблюдался рост цен на медуслуги. Так, стоимость услуг врачей и клиник в среднем оказалась на 11,94 % выше, чем годом ранее. Рекордсменом роста цен стала стоматология.

В этом году увеличилось давление на себестоимость сразу нескольких факторов – произошло повышение фискальной нагрузки, затрат на ФОТ (фонд оплаты труда), а главное - растет стоимость расходных материалов. Несмотря на то, что клиникам в целом удалось пересмотреть свои закупки в пользу отечественных материалов и расходников, полностью заменить зарубежные аналоги пока невозможно пояснил Омаров

Отмечается, что подорожание коснулось таких услуг, как изготовление съемного зубного протеза (рост на 2,7 %), удаление зуба под местным обезболиванием (2 %), восстановление зуба пломбой (1,7 %).

Врач предупреждает, что профилактика является основной возможностью сэкономить на стоматологическом лечении.

За последние год-полтора мы уже фиксируем рост спроса на профилактические стоматологические осмотры. Другое дело, что снижение доходов рано или поздно может привести к изменению структуры спроса. Часть потребителей может сместиться в сегмент государственной медицины, многие начнут активнее пользоваться корпоративным ДМС, в котором есть стоматология добавил Омаров

Ранее сообщалось, что в прошлом году обращавшиеся к стоматологам россияне в среднем тратили 10 108 рублей за посещение. Самыми популярными услугами являлись анестезия, лечение кариеса, зубные снимки и ортодонтия.