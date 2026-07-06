Эксперт раскрыл, почему москвичи все чаще отказываются от такси В Союзе пассажиров рассказали, почему подорожало такси

Москва6 июл Вести.Подорожание услуг такси связано с появлением новых регуляторных требований для водителей, а также сложностями с покупкой запчастей для автомобилей, объяснил ИС "Вести" член Общественного совета при Минтрансе России, председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Это и новые требования для таксистов, требования наличия полиса обязательного страхования автогражданской ответственности перед пассажирами, то есть в дополнение к полису ОСАГО таксисты обязаны еще купить полис ГОП — это требование локализации машин-такси, которое было смягчено, но все равно это дополнительное удорожание. Плюс к этому мы видим, как растут утильсборы, которые по сути являются налогом на автомобили… Плюс общий инфляционный фон и необходимость [использования] косвенных путей приобретения запчастей для автомобилей, произведенных в недружественных странах перечислил Янков

Эксперт также отметил тренд на отток машин-такси от агрегаторов. Это особенно заметно в малых городах, где водители координируются в социальных сетях и мессенджерах, предлагая свои услуги напрямую. В Москве все больше жителей начинают отказываться от поездок на такси, выбирая общественный транспорт или каршеринг.

Ранее сообщалось, что таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом. В результате роста цен на заправках легковые пассажирские перевозки становятся нерентабельны.