"Удобное оправдание": бельгиец не хочет финансировать Киев из своего кармана Житель Бельгии недоволен тем, что деньги налогоплательщиков уходят на Украину

Москва17 апр Вести.Бельгийский таксист Бессам в интервью ИС "Вести" выразил недовольство тем, что цены в магазинах повышаются, а деньги налогоплательщиков уходят на финансирование Киева.

Таксисты в Бельгии, которые вынуждены заправлять бак раз в три дня, говорят, что кризис уже сказался и на количестве туристов, и на количестве клиентов, и на их заработке – цена топлива делает поездки невыгодными.

Я хотел купить одежду, говорю: "Ого, как все подорожало". А мне отвечают: "Это из-за [президента России Владимира] Путина". Удобное оправдание, они все на Путина сваливают. А ведь эту историю с Украиной можно было избежать. Европе нужно было действовать дипломатически, соблюдать определенные соглашения. Мы это допустили и продолжаем поддерживать. [Глава киевского режима Владимир] Зеленский приезжает, и мы выделяем миллиарды. Простите, но это ведь обычные люди должны лезть в свой карман, чтобы поддерживать эту войну сказал Бессам

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Бельгия направляет киевскому режиму новый транш военной поддержки объемом 1,1 миллиарда евро.