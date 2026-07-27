В российских самолетах будут показывать фильмы с субтитрами для слабослышащих

Минтранс утвердил новые правила обслуживания маломобильных пассажиров В российских самолетах будут показывать фильмы с субтитрами для слабослышащих

Москва27 июл Вести.Российские авиакомпании сделают полеты доступнее для инвалидов. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта РФ, который изучило РИА Новости.

Согласно документу, с 1 марта 2027 года на борту самолета будут показывать фильмы с субтитрами на русском языке для слабослышащих пассажиров. А для слабовидящих предусмотрено специальное аудиоописание, которое дополнит визуальную информацию о героях и происходящем на экране.

В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке написано в приказе Минтранса РФ

Кроме того, уже в этом году с 1 сентября вступят в силу более масштабные изменения. Авиакомпании внедрят бесплатное бронирование мест для людей с инвалидностью на этапе покупки билета. Так, для пассажиров, которым требуется помощь сопровождающего, включая ветеранов СВО, будет гарантировано предоставление соседнего кресла без дополнительной оплаты.