На бортах самолетов будут транслировать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями

Трансляции фильмов в самолетах дополнят субтитрами и тифлокомментариями На бортах самолетов будут транслировать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями

Москва27 июл Вести.Российские авиакомпании с 1 марта 2027 года будут обязаны показывать на борту самолетов некоторые фильмы с субтитрами и тифлокомментариями — лаконичными вербальными описания того, что слабовидящие люди не могут воспринять визуально.

Соответствующий приказ Министерства транспорта России есть в распоряжении РИА Новости.

Если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке приводит агентство фрагмент одного из положений документа

Другие изменения в правилах обслуживания в аэропортах и самолетах маломобильных пассажиров, включая ветеранов спецоперации, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Среди них — возможность бесплатного бронирования мест на этапе покупки билета, а также гарантированное и без дополнительной оплаты соседнее место для сопровождающего пассажира.

Весной 2026 года стало известно об изменении в России правил провоза аккумуляторов в самолетах. На борт воздушного судна разрешается брать только пауэрбанки для смартфонов, для более мощных аккумуляторов следует получить разрешение авиакомпании. Батареи свыше 160 Вт·ч провозить запрещено.