Российских туристов с осени будут информировать о возможных рисках за рубежом

Выезжающих за рубеж туристов из РФ будут предупреждать об угрозах безопасности Российских туристов с осени будут информировать о возможных рисках за рубежом

Москва11 июл Вести.Новые правила продажи туров, которые обязывают российских туроператоров и турагентов более подробно информировать клиентов о различных аспектах предстоящего путешествия, вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Согласно новым требованиям, турфирмы будут обязаны предоставлять туристам информацию не только о маршруте, условиях проживания и питания, но и о потенциальных рисках, правилах въезда в выбранную страну и местных обычаях.

Гареев добавил, что изменения коснутся как внутренних, так и выездных туров.

Процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности сказал собеседник агентства

Как следствие, продолжил эксперт, договоры станут более детализированными, а турфирмы будут обязаны фиксировать все нюансы путешествия, чтобы снизить вероятность возникновения претензий со стороны клиентов.

В середине июня 2026 года российское посольство в Чили предупредило находящихся в этой стране туристов из РФ о возросшем уровне преступности.