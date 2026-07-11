Москва11 июлВести.Новые правила продажи туров, которые обязывают российских туроператоров и турагентов более подробно информировать клиентов о различных аспектах предстоящего путешествия, вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
Об этом рассказал РИА Новости заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.
Согласно новым требованиям, турфирмы будут обязаны предоставлять туристам информацию не только о маршруте, условиях проживания и питания, но и о потенциальных рисках, правилах въезда в выбранную страну и местных обычаях.
Гареев добавил, что изменения коснутся как внутренних, так и выездных туров.
Процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачностисказал собеседник агентства
Как следствие, продолжил эксперт, договоры станут более детализированными, а турфирмы будут обязаны фиксировать все нюансы путешествия, чтобы снизить вероятность возникновения претензий со стороны клиентов.
В середине июня 2026 года российское посольство в Чили предупредило находящихся в этой стране туристов из РФ о возросшем уровне преступности.