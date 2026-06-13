Москва13 июнВести.Российское посольство в Чили предупредило находящихся в этой стране туристов о возросшем уровне преступности.
Представители дипмиссии в разговоре с газетой "Известия" отметили, что ситуация с бандитизмом в стране продолжает ухудшаться, что особенно заметно в столице Сантьяго, а среди пострадавших уже есть российские граждане.
В посольстве обратили внимание на необходимость соблюдения мер повышенной осторожности, в особенности в ночное время.
Рекомендуется не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра рассказали дипломаты.
Ранее в российском МИД предупредили граждан о возросших рисках задержаний на территории третьих стран по запросу США.