Москва16 июл Вести.Миграционная служба Чили начала отзывать гражданство у россиян, которые родились на территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о так называемом "родильном туризме", когда семьи из РФ в качестве туристов приезжают в Чили, рожают детей, которые автоматически получают гражданство латиноамериканской страны, и уезжают.

Издание уточняет, что миграционная служба рассматривает уже 24 дела, связанные с россиянами. Всего же известно о 62 случаях отзыва гражданства.

Поводом к пересмотру дел детей стало слишком большое количество агентств, которые минимум за 15 тысяч долларов сопровождали беременных иностранок и помогали им оформить документы на родившегося малыша. Теперь, когда паспорт у ребенка отзывают, его родители также теряют возможность легализоваться в стране добавляет Telegram-канал

В сентябре 2025 года Аргентина объявила о прекращении "родильного туризма" из РФ. Как пояснил посол республики Энрике Игнасио Феррер Виейра, Буэнос-Айрес заключал с Москвой соглашение об отмене виз для стимулирования культурного и туристического обмена, а не для того, чтобы россиянки "прятали животы на границе".