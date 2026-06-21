Москва21 июн Вести.Власти Таиланда стали все чаще задерживать и выдворять российских релокантов, заподозренных в обходе визового режима. Местные правоохранители начали жесткую борьбу с практикой бордер-ранов — коротких выездов за границу ради продления легального пребывания в стране.

В такую ситуацию попал 18-летний Кирилл из Якутии, направлявшийся к отцу во Вьетнам через Шарджу и Бангкок, сообщает Telegram-канал Mash. В аэропорту Суварнабхуми он покинул транзитную зону для прохождения паспортного контроля и повторной регистрации на следующий рейс, но вместо этого сотрудники иммиграционной службы забрали у него паспорт и поместили в центр временного содержания.

Поводом для задержания послужили молодой возраст пассажира и его перелет бюджетной авиакомпанией. В итоге юношу отправили обратно в Шарджу. Добираться до острова Фукуок Кириллу пришлось через Индию — с покупкой новых билетов и оформлением транзитной визы — из-за чего поездка растянулась на несколько лишних дней. Примечательно, что никаких бордер-ранов он не совершал, а в Таиланде в последний раз был в 16 лет.

Помимо него задержали и других иностранцев, в частности, обладательницу российского и израильского гражданства и пенсионерку из РФ, летевшую в Паттайю. В королевстве признали, что в аэропорту Суварнабхуми сейчас усилен иммиграционный контроль, а новые меры рискуют затронуть даже тех, кто бывает в стране по несколько раз в год.

12 июня МИД России призвал сограждан проявлять повышенную осторожность при поездках в Таиланд из-за риска задержания по запросам правоохранительных органов США. В ведомстве напомнили о деле Виктора Бута, арестованного в королевстве в 2008 году и впоследствии экстрадированного в Соединенные Штаты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала избегать даже транзитных пересадок в аэропортах Таиланда и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств.