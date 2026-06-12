Москва12 июн Вести.Швейцария вслед за другими странами шенгена ужесточила визовую политику в отношении россиян, рассказал РИА Новости российский посол в стране Сергей Гармонин.

Еврокомиссия в ноябре 2025 года заявила о введении ограничений на выдачу россиянам многократных туристических виз, теперь на каждую поездку приходится получать отдельное разрешение. Швейцария входит в число стран шенгенского соглашения.

Как отметил Гармонин, швейцарское посольство также в последние месяцы стало выдавать россиянам в основном однократные визы, многократные стали редкостью.

…Приходится констатировать, что и в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у Брюсселя заявил дипломат

В начале июня СМИ сообщили, что 11 европейских стран, в том числе не входящих в Евросоюз, выступили с инициативой ужесточить правила въезда для граждан России в страны шенгенской зоны.