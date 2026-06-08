Москва8 июнВести.Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от поездок в страну на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.
В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуацииговорится в заявлении пресс-службы диппредставительства
В то же время гражданам России, уже находящимся в Израиле, посольство рекомендует сохранять спокойствие и бдительность, строго следовать указаниям местных властей и по возможности находиться рядом с укрытиями и другими безопасными местами.
В диппредставительстве подчеркнули, что консульский отдел продолжает работать в штатном режиме. Ограничений на оказание консульских услуг на данный момент не планируется.
Уточняется, что по состоянию на 12.00 мск 8 июня посольство не располагает информацией о пострадавших в результате ракетных обстрелов российских гражданах.
Ранее в регионе произошло очередное обострение ситуации, сопровождавшееся обменом ударами между Израилем и Ираном, что привело к усилению мер безопасности и предупреждениям для иностранных граждан.