Посольство России призвало россиян воздержаться от поездок в Израиль Посольство России рекомендовало россиянам не посещать Израиль

Москва8 июн Вести.Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от поездок в страну на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации говорится в заявлении пресс-службы диппредставительства

В то же время гражданам России, уже находящимся в Израиле, посольство рекомендует сохранять спокойствие и бдительность, строго следовать указаниям местных властей и по возможности находиться рядом с укрытиями и другими безопасными местами.

В диппредставительстве подчеркнули, что консульский отдел продолжает работать в штатном режиме. Ограничений на оказание консульских услуг на данный момент не планируется.

Уточняется, что по состоянию на 12.00 мск 8 июня посольство не располагает информацией о пострадавших в результате ракетных обстрелов российских гражданах.

Ранее в регионе произошло очередное обострение ситуации, сопровождавшееся обменом ударами между Израилем и Ираном, что привело к усилению мер безопасности и предупреждениям для иностранных граждан.