Посол РФ Белинский заявил о сокращении чилийского экспорта в Россию в три раза Посол РФ назвал весомыми убытки Чили из-за сокращения сотрудничества с Москвой

Москва22 июл Вести.Текущая политика правительства Чили стала причиной значительных экономических потерь для страны в результате прекращения взаимодействия с Россией.

Об этом в беседе с "Известиями" сообщил посол России в Чили Владимир Белинский.

Эта ситуация, безусловно, требует переосмысления в плане вывода двусторонних связей из того тупика, в котором сама же чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое отметил Белинский

Посол выразил надежду на то, что в Сантьяго все же преобладают прагматизм и здравый смысл.

Белинский также отметил, что из-за сокращения сотрудничества с РФ Чили продолжает не только терять российский рынок, но и доступ к самым современным технологиям, в которые входит прямое извлечение лития.

Ранее стало известно, что миграционная служба Чили начала отзывать гражданство у россиян, которые родились на территории республики. Здесь имеется в виду так называемый "родильный туризм", когда семьи из РФ в качестве туристов приезжают в Чили ради того, чтобы их дети, родившиеся на территории этой страны, автоматически получили ее гражданство. Издание уточняет, что миграционная служба рассматривает уже 24 дела, связанные с россиянами.