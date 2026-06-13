В МИД Шри-Ланки объяснили снижение турпотока из России проблемами с перелетами

В Шри-Ланке назвали причины снижения турпотока из России В МИД Шри-Ланки объяснили снижение турпотока из России проблемами с перелетами

Москва13 июн Вести.Снижение туристического потока из России на Шри-Ланку связано с ограничениями в авиасообщении, последствиями неблагоприятных погодных явлений и высокой конкуренцией со стороны других азиатских направлений. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в 2025 году число российских туристов, посетивших Шри-Ланку, сократилось на 7,6%.

Туризм действительно переживает сейчас сложности – не только на Шри-Ланке, но и в целом во всем мире сказал Ранасингхе

Дополнительное негативное влияние на сектор оказал тропический циклон "Дитва", который в конце ноября 2025 года вызвал масштабные наводнения и оползни. Согласно оценкам Всемирного банка, циклон нанес прямой материальный ущерб зданиям, имуществу, сельскому хозяйству и важной инфраструктуре на сумму около 4,1 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 4% ВВП Шри-Ланки.

При этом ключевой проблемой для российского рынка Ранасингхе назвал сокращение авиасообщения. Он отметил, что в летний период "Аэрофлот" приостанавливает выполнение рейсов из-за ограниченного парка воздушных судов, схожие сложности испытывают и национальные авиаперевозчики Шри-Ланки.

Еще одним фактором, влияющим на турпоток, Ранасингхе назвал усиливающуюся конкуренцию со стороны популярных азиатских направлений, включая Вьетнам, Таиланд и Камбоджу.

Несмотря на текущие сложности, власти Шри-Ланки рассчитывают улучшить ситуацию и вернуть интерес российских туристов к острову.