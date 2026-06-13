Число россиян на Лазурном берегу Франции сократилось Генконсул РФ Оранский: число россиян на Лазурном берегу Франции резко упало

Москва13 июн Вести.Число российских туристов на Лазурном берегу Франции резко сократилось, заявил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, до пандемии и санкций россияне занимали первое место в туристической индустрии региона, сообщает РИА Новости.

На данный момент констатируем, что массовый поток российских туристов практически исчез сказал Оранский

Генконсул РФ уточнил, что отток туристов из РФ обусловлен общей политической ситуацией, визовыми ограничениями, санкциями против российских банков, высокими ценами на авиабилеты, а также ограничениями для россиян при покупках дорогих товаров.