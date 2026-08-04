Москва4 авгВести.Дипломатического персонала генерального консульства РФ в Марселе стало втрое меньше с 2022 года. Об этом РИА Новости сообщил генконсул России Станислав Оранский.
После начала СВО и по состоянию на сегодняшний день в генконсульстве осталась одна треть сотрудников и членов семейсказал он
Дипломат отметил, что до 2022 года в генконсульстве работало 30 человек, а сейчас осталось только десять.
А выслано в 2022 году было четверо дипломатов из семиуказал Оранский
Генеральное консульство России в Марселе обслуживает южные департаменты Франции, включая Приморские Альпы, Арьеж, Од, Буш-дю-Рон, Гар, Верхнюю Гаронну, Эро, Восточные Пиренеи и Вар.