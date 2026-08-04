Дипперсонал генконсульства РФ в Марселе сократился втрое с 2022 года

В генконсульстве в Марселе сообщили о сокращении численности дипперсонала Дипперсонал генконсульства РФ в Марселе сократился втрое с 2022 года

Москва4 авг Вести.Дипломатического персонала генерального консульства РФ в Марселе стало втрое меньше с 2022 года. Об этом РИА Новости сообщил генконсул России Станислав Оранский.

После начала СВО и по состоянию на сегодняшний день в генконсульстве осталась одна треть сотрудников и членов семей сказал он

Дипломат отметил, что до 2022 года в генконсульстве работало 30 человек, а сейчас осталось только десять.

А выслано в 2022 году было четверо дипломатов из семи указал Оранский

Генеральное консульство России в Марселе обслуживает южные департаменты Франции, включая Приморские Альпы, Арьеж, Од, Буш-дю-Рон, Гар, Верхнюю Гаронну, Эро, Восточные Пиренеи и Вар.