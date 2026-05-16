Число российских туристов в Карловых Варах сократилось на 93% за шесть лет

Москва16 мая Вести.Число российских туристов, посетивших курорты Карловарского края Чехии, за последние шесть лет сократилось почти на 93%. Об этом свидетельствуют данные статистического управления Чехии, которые изучило РИА Новости.

Если в 2019 году Карловы Вары и другие курорты региона приняли 83 048 туристов из России, то в 2025 году их число снизилось до 6 355 человек.

Существенно сократилось и количество ночевок россиян. В 2019 году туристы из России провели на чешских курортах 762 547 ночей, а в 2025 году – лишь 30 680.

Резкое снижение турпотока началось в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Тогда Карловарский край посетили 18 811 россиян.

Также сокращение турпотока связывают с санкциями Евросоюза против России и трудностями с авиасообщением.

Власти региона ранее неоднократно заявляли о последствиях оттока российских туристов. В 2023 году мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова отмечала, что россияне были основными клиентами местных курортов. Из-за снижения числа гостей часть санаториев закрылась или сменила профиль работы.