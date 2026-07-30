Москва30 июл Вести.Беременных российских гражданок начали депортировать из Бразилии из-за "родильного туризма". Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, чаще всего у пограничников возникают вопросы к россиянкам на поздних сроках беременности.

Теперь власти автоматически считают, что цель их поездки - не отдых, а роды, чтобы дать будущему малышу бразильское гражданство... Бразилия пытается ужесточить правила. Если пограничники решают, что женщина приехала рожать, ей отказывают во въезде и отправляют обратно тем же рейсом говорится в публикации

Оспорить отказ граждане могут через срочный суд, в котором дело рассматривается в течение около трех часов, добавили журналисты. Как рассказал сотрудник одного из агентств, которые предоставляют услуги по получению гражданства через роды, за два дня в Бразилию не пустили более десяти семей. При этом, как утверждается, четверым из них въезд в страну закрыт навсегда.

Ранее стало известно, что миграционная служба Чили начала отзывать гражданство у россиян, которые родились на территории республики.