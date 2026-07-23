Москва23 июлВести.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в интервью ИС "Вести" обратил внимание на важный нюанс в основаниях для отказа мигрантам в приеме в российское гражданство.
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.
У нас есть люди, которые получили судимости в своих странах, недружественных странах, именно за поддержку России, за пророссийскую позицию. С этими людьми надо быть максимально внимательным, осторожным. И здесь должен быть неформальный подход… И по участникам СВО надо работать четкоотметил Кабанов
Госдума также расширила основания для выдворения мигрантов с 22 до 45 статей.