В СПЧ обратили внимание на нюанс в новых правилах пребывания мигрантов в РФ Член СПЧ Кабанов указал на нюанс в новых правилах пребывания мигрантов в РФ

Москва23 июл Вести.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в интервью ИС "Вести" обратил внимание на важный нюанс в основаниях для отказа мигрантам в приеме в российское гражданство.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.

У нас есть люди, которые получили судимости в своих странах, недружественных странах, именно за поддержку России, за пророссийскую позицию. С этими людьми надо быть максимально внимательным, осторожным. И здесь должен быть неформальный подход… И по участникам СВО надо работать четко отметил Кабанов

Госдума также расширила основания для выдворения мигрантов с 22 до 45 статей.